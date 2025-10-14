Великобритания полностью снимает эмбарго на поставки оружия в Азербайджан и Армению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, об этом говорится в письменном заявлении государственного министра по делам Европы и Северной Америки Стивена Даути.

"Я хотел бы проинформировать вас о знаменательных событиях на Южном Кавказе и реакции Великобритании на прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. 8 августа в Вашингтоне состоялся трехсторонний саммит с участием Президента США Дональда Трампа, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В результате был парафирован мирный договор и подписана декларация. В документы включены призыв к роспуску Минской группы ОБСЕ и обязательство обеспечить связь между Азербайджаном и Нахчываном при условии уважения суверенитета Армении. Великобритания приветствует достигнутый прогресс. Это важный шаг на пути к миру и стабильности. В связи с этим мы повышаем уровень отношений с Арменией и Азербайджаном до стратегического партнерства в сферах торговли, безопасности и обороны", - говорится в заявлении.

Отмечается, что с 24 по 26 августа С.Даути посетил обе страны, чтобы подтвердить поддержку и обсудить практические шаги.

"Мы поддержали роспуск Минской группы. Учитывая достигнутый прогресс, мы считаем, что эмбарго ОБСЕ от 1992 года утратило актуальность. Великобритания полностью снимает эмбарго на поставки оружия для Армении и Азербайджана. Это поможет развивать сотрудничество в области безопасности и защитить суверенитет и территориальную целостность стран, включая ответные меры на гибридные угрозы. Лицензии на экспорт будут рассматриваться индивидуально на основе строгих критериев. Мы будем следить за ситуацией в регионе. Надеемся, что это приведет к миру, безопасности и процветанию на Южном Кавказе. Великобритания готова сотрудничать с обеими странами, США, ЕС и другими партнерами для поддержки этих изменений и региональной стабильности", - говорится в заявлении.