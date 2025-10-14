https://news.day.az/economy/1787980.html Проходит заседание Межправительственной комиссии между Азербайджаном и Казахстаном В Баку проходит 21-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend. Сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.
