Проходит заседание Межправительственной комиссии между Азербайджаном и Казахстаном

В Баку проходит 21-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.

Отметим, что 20-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Республикой Казахстаном состоялось в прошлом году в Астане.

