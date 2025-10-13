Арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну предъявлено новое обвинение.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила защита Карапетяна в социальных сетях.

Ранее мы сообщали, что Ереванский суд продлил срок ареста бизнесмена, владельца компании "Tashir Group" Самвела Карапетяна на два месяца.

Напомним, что решением суда Армении, ему предъявлено обвинение по статье о "публичных призывах к насильственному захвату власти", на основании чего он был арестован.