Ереванский суд продлил срок ареста Карапетяна

Ереванский суд продлил срок ареста бизнесмена, владельца компании "Tashir Group" Самвела Карапетяна на два месяца.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам сообщила его адвокат Лиана Гаспарян.

Сторона защиты намерена обжаловать данное решение.

Ранее мы сообщали, что решением суда Армении, ему предъявлено обвинение по статье о "публичных призывах к насильственному захвату власти", на основании чего он был арестован.