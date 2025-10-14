Казахстан нацелен на стабильные поставки нефтепродуктов из Азербайджана

Казахстан заинтересован в заключении долгосрочных контрактов с Азербайджаном по поставкам нефтепродуктов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на 21-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном в Баку.

"В области энергетики у нас по-настоящему стратегическое партнерство. Мы высоко ценим сотрудничество SOCAR и Казмунайгаз в сфере транспортировки нефти по Транскаспийскому маршруту", - сказал он.

Сауранбаев отметил, что особое значение имеет передача "зелёной" энергии. В ноябре 2024 года в Баку было подписано трёхстороннее соглашение между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном о стратегическом партнёрстве в сфере возобновляемой энергетики.

"Мы также готовы обмениваться опытом сфере мирного использования атомной энергии и энергетического регулирования",- подчеркнул он.

По его словам, Казахстан также готов работать с Азербайджаном над созданием центров исследований и разработок в области искусственного интеллекта.