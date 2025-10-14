Орбан сказал, что должно последовать за мирным соглашением по Газе

После установления мира на Ближнем Востоке должно последовать урегулирование в Европе.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимавший участие в саммите мира в египетском Шарм-эш-Шейхе, который состоялся по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.

"Оружие смолкло, заложники освобождены, и на Ближнем Востоке воцарился долгожданный мир. Президент США Дональд Трамп добился этого! Теперь очередь Европы", - отметил венгерский премьер.

По его словам, успех Трампа доказывает, что "мы никогда не должны отказываться от переговоров".

"Без переговоров мира не будет. Нам, европейцам, пора последовать примеру президента Трампа!" - указал Орбан.