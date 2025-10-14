Starship совершил успешный 11-й тестовый полет

Компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, что стало 11-м испытательным полетом для данного аппарата. Трансляция запуска велась в онлайн-режиме на странице компании в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Запуск Starship был осуществлен приблизительно в 2:25 по московскому времени со стартовой площадки, расположенной в Техасе. Через несколько минут после старта от корабля отделился ускоритель Super Heavy, который успешно совершил посадку в Мексиканском заливе (Залив Америки).

Прототип корабля Starship спустя час полета смог успешно приводниться в Индийском океане, но вскоре после этого произошел взрыв.

"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим одиннадцатым испытательным полетом Starship!" - говорится в сообщении.