В Баку вспыхнул Range Rover - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице М. Алиева в Низаминском районе Баку.
Как сообщает Day.Az, об этом информирует МЧС.
На место происшествия были незамедлительно направлены подразделения Государственной службы противопожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, возникшее в моторном отсеке легкового автомобиля марки Range Rover, принадлежащего гражданину, было быстро ликвидировано и не успело распространиться на другие части машины.
В результате пожара сгорело электрическое оборудование в моторном отсеке.
Остальная часть автомобиля была защищена от огня.
