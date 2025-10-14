В Баку вспыхнул Range Rover

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице М. Алиева в Низаминском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, об этом информирует МЧС.

На место происшествия были незамедлительно направлены подразделения Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, возникшее в моторном отсеке легкового автомобиля марки Range Rover, принадлежащего гражданину, было быстро ликвидировано и не успело распространиться на другие части машины.

В результате пожара сгорело электрическое оборудование в моторном отсеке.

Остальная часть автомобиля была защищена от огня.