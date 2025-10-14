Автор: Зульфугар Ибрагимов

Встреча Президентов Азербайджана и России в Душанбе вогнала в уныние шовинистические круги России. Эти силы мутили воду, распространяли фейки и провоцировали разжигание этнической и религиозной ненависти к азербайджанцам в Российской Федерации. Они занимались этим черным делом и до кризиса в отношениях Баку и Москвы, но прежде им приходилось вуалировать свою пропаганду, чтобы не получить по ушам, если возникнут проблемы. Конечно, шовинистам и исламофобам было тяжело сдерживать себя, вынужденно учитывая дружественную политику Кремля в отношении Азербайджана. Когда же отношения поползли вниз, вся эта шушера повылезала изо всех щелей и расправила ложноножки.

Антиазербайджанская пропаганда зацвела пышным цветом. Несколько месяцев безудержно в уши россиян заливались основы ненависти к азербайджанцам, оказавшимся вдруг страшно опасными для благополучия России. Азербайджанофобия внедрялась в умы далеких от трезвомыслия кругов и маргинальных слоев общества. Шовинисты спешили воспользоваться ситуацией, чтобы расширить свои ряды. И нетрудно представить степень разочарования этой прокопченной ненавистью массы, когда все закончилось.

После встречи в Душанбе антиазербайджанской истерии пришлось сбавить обороты. Но чтобы не потерять аудиторию, "русские патриоты" нашли другой подход. Восстановление отношений двух стран комментируется этими деятелями с "высоты" великорусского шовинизма, чтобы те, кто все эти восемь месяцев устраивал им аншлаги в соцсетях, не отходили от этого корыта.

Один из таких деятелей, глава НПО под названием Национальный антикоррупционный комитет Кирилл Кабанов прокомментировал российской телеведущей Надане Фридрихсон встречу в Душанбе. Прокомментировал высокомерно и с ухмылочкой. Являясь членом Совета по правам человека при президенте РФ, этот тип возомнил себя борцом за интересы русского народа, в то время как подкормка шовинистических настроений никак не может служить интересам россиян и России.

Передавать подробности болтовни не стоит - видео уже гуляет по соцсетям и все его, наверняка, видели. А суть такова: "Москва заставила Баку просить пощады, так что, ребята, не расходимся".

Помнится, как Кабанов комментировал рукопожатие меду президентами России и Азербайджана на торжествах в Пекине в начале сентября. Шовинист и исламофоб увидел в этом рукопожатии "сигнал для российских лоббистов, что любые неформальные контакты с азербайджанской элитой в текущей ситуации токсичны". Эксперт с непредвзятым подходом ничего такого не увидел бы, но Кабанов, как адепт азербайджанофобии, с радостью сделал нужные ему выводы и поделился ими с жадно впитывающими его болтовню в Телеграме маргиналами. В своих постах и комментариях СМИ он неоднократно с видом знатока и даже с удовольствием утверждал, что отношениям двух стран больше не восстановиться. Он призывал к мерам против азербайджанской диаспоры, указывая, что она становится угрозой и "ведет себя крайне агрессивно в отношении коренного населения России" (?!). Кабанов возмущался, что официальная Москва не принимает никаких мер против азербайджанцев, и указывал, по каким "флангам" нужно ударить в первую очередь.

Впрочем, этот деятель с говорящей фамилией не любит не только нас. Он ненавидит мусульман и мусульманские страны в целом. Может, он и считает, что объективен, но все его высказывания и призывы буквально сочатся ненавистью и презрением. Вспомним, с какой желчью этот тип набросился на Дагестан, когда тамошнее население выступило против проведения в Дербенте конкурса красоты "Миссис Россия - BRICS". Он заявил, что Дагестан докатился до "дикости и средневековья", что республика превратилась в "оплот радикализма". И доколе жители России будут это терпеть? - возопил Кабанов.

Досталось от так называемого борца с коррупцией и Татарстану. Татарстан не поддержал идею ограничений на получение образования детьми мигрантов, и Кабанову это страшно не понравилось. В своем Телеграм-канале он обвинил Казань в демарше против поручения Кремля и прочих грехах. Ранее, напомним, Кабанов выступал с резким заявлением против увеличения численности "басурман" и "халялизации экономики" России.

Радикальный шовинизм уже довел Кабанова до безумия. Он призвал россиянам подглядывать в телефоны мигрантов в общественном транспорте, когда те копаются во время поездки в своих мобильниках. Это же надо было додуматься! Этот тип не сомневается, что "нерусские" просматривают только экстремистские ресурсы и ролики с "расправами над неверными".

Ненависть к "нерусским" действительно свела Кирилла Кабанова с ума. Это с ним рано или поздно должно было произойти. Шовинизм, как и любой другой вид радикализма и экстремизма, меняет психику человека, загружает его фобиями и заставляет смотреть на окружающий мир через призму безобразных догм. Этнический радикализм ничем не лучше религиозного. Нет разницы, основана ненависть на религиозной, расовой или этнической принадлежности объекта ненависти - нанесенный ею вред одинаково разрушителен.

Спасти Кабанова и ему подобных не представляется возможным. Но хотелось бы, чтобы в Совете по правам человека при президенте Российской Федерации таких типов призывали к порядку. Кабанов и ему подобные оказывают России медвежью услугу, провоцируя межнациональную и межконфессиональную рознь.

А теперь несколько слов о тележурналистке Надане Фридрихсон, которая, как она говорит, "давно и плотно" занимается Азербайджаном. Да, имя этой журналистки в прежние годы нередко появлялось в азербайджанских СМИ - она охотно комментировала карабахский конфликт, раздавала интервью, критикуя Армению. Потом переобулась и перебралась на антиазербайджанский фронт. Интервьюируя шовиниста Кабанова, она решила тоже внести свои пять копеек и подвести итог. Но лучше бы этого не делала. Оскорбительно высказалась в адрес азербайджанских медиа за их публикации в период российско-азербайджанского обострения. Не будем оскорблять в ответ, но скажем так: мадам, полистайте российские СМИ, а потом уже открывайте рот.

И да, мы тоже очень внимательно следим за публикациями в российских медиа после встречи в Душанбе, и, пусть никто не сомневается, ничего не упустим.