Шпицы, мнящие себя волкодавами

Автор: Зульфугар ИБрагимов

Как говорил классик, "в России две беды - дураки и дороги".

Насчет дорог ничего не скажем. Вероятно, за двести лет они там все-таки нормальные появились. А вот насчет дураков есть большие сомнения: так ли устарела старинная мудрость? Видя, что делается на центральных российских телеканалах, наши сомнения только укрепляются. Потому что дураки в лице звезд тамошней пропаганды, судя по всему, все еще остаются огромной бедой России.

Пропагандисты вроде Владимира Соловьева - это действительно большая беда для России и российского общества. Когда этого, пардон, шпица, мнящего себя волкодавом, спускают, еще раз пардон, с поводка, начинается черт знает что. Володя совершенно не умеет себя вести и контролировать свой язык. В России масса пропагандистов, которые в своих пабликах несут несусветную ахинею, чтобы держать у корыта толпы идиотов, которым для ощущения своего "величия" обязательно необходимо кого-нибудь ненавидеть и топтать. А происходит желание "величия" из страха впасть в депрессию из-за огромных проблем, имеющихся в стране и нерешаемых. Не устаем поражаться степени наивности и доверчивости (в кавычках, конечно же) этих масс. Они готовы принять на веру самые невероятные небылицы, самые откровенные фейки, которые легко разоблачаются Гуглом, если собственные мозги не помогают. Взять хотя бы безумный фейк о якобы претензиях Баку на долю в арестованных российских активах. Российские и армянские пропагандистские каналы разгоняют его, собирая в своих курятниках толпы обиженных богом пользователей. Наверное, и сами не ожидали такого аншлага.

Ну, так вот, чушь в своих пабликах несут все российские пустозвоны, но не все несут ее в официальном эфире. Тут у Соловьева почти что нет конкурентов. Он главный, он незаменим, миллионы россиян, тех самых задавленных проблемами, с нетерпением ждут появления на экранах его кирпичной физиономии, чтобы услышать, кто виноват в том, что жизнь не удалась. Володенька знает и укажет, кого по расписанию сегодня следует ненавидеть.

У Володеньки уже который месяц по расписанию "ненависть к Азербайджану". Ну, само собой, с нюансами, в зависимости от накала страстей. Сегодня заветное слово это "Дагестан". Не удивляйтесь. Соловьеву какой-то загробный голос прошептал в ушко о якобы претензиях Азербайджана на Дербент. Что был за голос и на каком он шептал языке (тут есть варианты), нам неизвестно. Но фантазия у мальчишечки разыгралась не на шутку. Он уже СВО совместно с Ираном (?!) собрался готовить, считая, что для этого есть все основания. Интересно, в Тегеране в курсе грандиозных планов Соловьева?

Пропагандист неутомим в изобретении угроз. А так как растерянная и задавленная происходящим с Россией и вокруг нее из-за далеко не победоносной войны в Украине публика видит в Соловьеве рупор Кремля, озвучиваемые угрозы кажутся этим массам руководством к действиям. Отсюда растущая ненависть к Азербайджану и азербайджанцам в российском обществе, хотя ни Азербайджан, ни азербайджанцы ничего плохого россиянам не сделали. Этническая преступность? Послушать пропаганду, так все преступления в России совершают "нерусские". Это полная чушь, но градус азербайджанофобии растет не по дням, а по часам. И как пропаганда будет все это гасить, когда рано или поздно нормализуются отношения между странами? Подачки армянской диаспоры в петушиных горлышках не застрянут?

Такие, как Соловьев и Ко, есть первые враги России и российского народа. Никогда не стоит сжигать мосты. Можем со всей ответственностью уверить растерянные массы, что когда они по призыву соловьевых, шовинистов и неонацистов изгонят, посадят, оберут и так далее всех "азеров", их проблемы не начнут решаться. Пропаганда учит их обратному, но, цитируя Соловьева, "вы будете сильно удивлены".