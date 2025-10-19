Манчини может сменить Постекоглу в "Ноттингем Форест"

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассматривается руководством на пост нового главного тренера "Ноттингем Форест", сообщает Day.Az со ссылкой на The Athletic.

Сегодня, 18 октября, "Ноттингем Форест" объявил об увольнении Ангелоса Постекоглу с поста главного тренера команды. Официальной информации, кто заменит в клубе Постекоглу, пока не поступало.

Роберто Манчини в качестве игрока выступал за "Болонью", "Сампдорию" и "Лацио". В качестве тренера работал в "Лацио", "Интере", "Манчестер Сити", "Галатасарае" и "Зените". Со сборной Италии специалист выиграл чемпионат Европы в 2020 году.