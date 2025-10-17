Day.Az сообщает, что объявлен победитель второго из 14 автомобилей в лотерее Bakcell, основанной на искусственном интеллекте (ИИ)! По выбору ИИ Гюльшен Гаджиева стала обладательницей "Zeekr 001". Сегодня она получила свой автомобиль.

В ближайшие недели ещё 11 "Zeekr 001" ждут своих счастливых владельцев!

Эмоции в мегалотерее достигают пика и растут с каждым днём! Абоненты Bakcell, желающие выиграть, могут приобрести пакеты "Шанс", которые дают как дополнительные шансы в лотерее, так и минуты для звонков внутри сети.

Для подробной информации: lotereya.bakcell.com