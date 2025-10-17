https://news.day.az/economy/1788941.html Эмоции на пике - второй из 14 автомобилей разыгран! (R) Объявлен победитель второго из 14 автомобилей в лотерее Bakcell, основанной на искусственном интеллекте (ИИ)! По выбору ИИ Гюльшен Гаджиева стала обладательницей "Zeekr 001". Сегодня она получила свой автомобиль. В ближайшие недели ещё 11 "Zeekr 001" ждут своих счастливых владельцев!
Day.Az сообщает, что объявлен победитель второго из 14 автомобилей в лотерее Bakcell, основанной на искусственном интеллекте (ИИ)! По выбору ИИ Гюльшен Гаджиева стала обладательницей "Zeekr 001". Сегодня она получила свой автомобиль.
В ближайшие недели ещё 11 "Zeekr 001" ждут своих счастливых владельцев!
Эмоции в мегалотерее достигают пика и растут с каждым днём! Абоненты Bakcell, желающие выиграть, могут приобрести пакеты "Шанс", которые дают как дополнительные шансы в лотерее, так и минуты для звонков внутри сети.
