Раскрыты неизвестные подробности встречи Путина и Трампа на Аляске

Президент США Дональд Трамп несколько раз повышал голос на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в августе. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает издание, глава Белого дома прибыл на Аляску, рассчитывая заключить с Путиным соглашение по Украине, однако российский лидер отклонил предложение США о смягчении санкций в обмен на прекращение огня, настаивая на том, что конфликт закончится только в том случае, если Украина выполнит требования Москвы.

По данным FT, затем Путин выступил с развернутым историческим экскурсом о князьях Рюрике Новгородском и Ярославе Мудром, а также о казацком атамане Богдане Хмельницком.

"По словам людей, застигнутый врасплох, Трамп несколько раз повысил голос и в какой-то момент пригрозил уйти. В конечном итоге он прервал встречу и отменил запланированный обед, на котором более широкие делегации должны были обсудить экономические связи и сотрудничество", - говорится в материале.