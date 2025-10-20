В ближайшее время в Джабраиле заложат фундаменты двух СЭС

В ближайшее время в Джабраиле планируется заложить фундаменты солнечных электростанций (СЭС) "Шамс" и "Уфуг", каждая из которых будет иметь мощность по 50 МВт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, опубликованной в газете "Азербайджан" и приуроченной ко Дню работников энергетики - 20 октября.

"Также ведется активная работа над первым в нашей стране аукционным проектом в сфере возобновляемых источников энергии - строительством солнечной электростанции "Гобустан" мощностью 100 МВт, а также дополнительным проектом солнечной генерации аналогичной мощности. Реализация этих проектов позволит довести долю возобновляемых источников энергии в установленной мощности до 33,7% к 2027 году. Годовая выработка электроэнергии в объеме 5 млрд кВт·ч обеспечит экономию свыше 1 млрд кубометров природного газа и сокращение выбросов углекислого газа примерно на 2,3 млн тонн", - отмечается в статье.