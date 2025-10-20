Автор: Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend, специально для Day.Az.

Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан, который состоится 20-21 октября, обещает стать важным этапом в развитии двусторонних отношений и формировании нового баланса сил на евразийском пространстве. Азербайджан и Казахстан, два прикаспийских государства с общими историческими, культурными и стратегическими интересами, сегодня все активнее превращаются в связующее звено между Европой и Азией, принимая на себя "каспийский груз" транзитных, энергетических и политических ожиданий региона.

За последние годы экономическое сотрудничество Баку и Астаны заметно укрепилось. В прошлом году взаимный товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном увеличился на 50 процентов, достигнув 470 миллионов долларов. В первом полугодии текущего года товарооборот продолжил расти, достигнув 501 миллиона долларов, что в 4,2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Рост обеспечен прежде всего увеличением транспортных потоков по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (TITR), который стал одной из ключевых альтернатив северным транзитным коридорам после начала войны в Украине.

Кроме того, в 2022-2023 годах Казахстан резко увеличил объемы поставок нефти через азербайджанскую территорию - по маршруту через Баку и далее в порты Средиземного моря. Для Астаны это не просто альтернативный маршрут, а стратегическая страховка от возможных перебоев на традиционных направлениях.

Свою роль усиливает и азербайджанская транспортно-логистическая инфраструктура - порты Алят и Баку, а также железнодорожные узлы, интегрированные в TITR. Казахстан, в свою очередь, активно развивает свои порты Актау и Курык, превращая Каспийское море в ключевую транзитную артерию Евразии.

Помимо экономики, важное место в отношениях занимает политическое взаимодействие. Отношения между Азербайджаном и Казахстаном сегодня находятся на уровне стратегического партнерства. Эта оценка - не формальная риторика: за последние пять лет состоялось более десятка двусторонних визитов на уровне глав государств и правительств, а также регулярные встречи в рамках международных организаций. "Политические отношения между Азербайджаном и Казахстаном сегодня отличаются высокой степенью прочности и взаимного доверия", - так охарактеризовал связи между Баку и Астаной Президент Ильхам Алиев.

Ключевым элементом политического сближения стала общность историко-культурной базы: обе страны - активные участники Организации тюркских государств (ОТГ), которую Баку и Астана рассматривают не только как инструмент культурной дипломатии, но и как платформу для формирования новых центров силы в Евразии.

Стороны демонстрируют высокий уровень доверия и предсказуемости. Азербайджан и Казахстан последовательно поддерживают друг друга в международных структурах и усиливают политическую синхронизацию позиций по ключевым региональным вопросам, включая транспорт, энергетическую безопасность и интеграционные процессы.

Отдельным направлением сотрудничества становится энергетика будущего. Казахстан проявляет интерес к использованию азербайджанской инфраструктуры для экспорта не только углеводородов, но и зеленой энергии, включая водород и электроэнергию из возобновляемых источников. Потенциал совместных проектов в этой сфере может превратить Каспий не только в нефтегазовую, но и в климатически ориентированную транспортно-энергетическую ось.

На фоне глобальных геополитических изменений Азербайджан и Казахстан оказались в уникальном положении. Обе страны проводят сбалансированную внешнюю политику, выстраивая отношения как с Западом, так и с Востоком, не вовлекаясь в острые конфронтации. Их союз на каспийском направлении становится фактором стабильности и предсказуемости в Евразии.

"Каспийский груз ответственности" для Баку и Астаны заключается не только в развитии торговли или транзита. Речь идет о выстраивании устойчивой архитектуры сотрудничества, способной выдержать внешние шоки и предложить региону новые траектории развития. В условиях формирования новых евразийских маршрутов и энергетических конфигураций, партнерство Баку и Астаны может стать одним из ключевых факторов трансформации транспортно-экономической карты региона.