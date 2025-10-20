Захарова раскрыла подробности о подготовке встречи Путина и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты ведут "очень глубокую и действительно серьезную" работу для подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Захарова прокомментировала минувшие переговоры двух лидеров и сообщила, что после них главы МИД России и Венгрии провели контакты для организации встречи президентов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По дипломатическим каналам [разного уровня] работа также ведется. Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить этот визит, эту встречу", - отметила она.