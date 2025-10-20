ЦБА объявит очередное решение по процентной ставке на этой неделе

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 22 октября объявит очередное решение по параметрам процентного коридора.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом динамики фактической и прогнозируемой инфляции, а также внешних и внутренних факторов риска.

"Центральный банк продолжит использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения ценовой стабильности", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЦБА в последний раз 23 июля впервые за год снизил учетную ставку с 7,25 до 7 процентов, а 10 сентября оставил ее без изменений.