Депутат Севиль Микаилова выступила с докладом на заседании Бюро и Форуме женщин-парламентариев IPU в Женеве

По поручению председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Севиль Микаилова выступила с докладом на заседании Бюро и Форуме женщин-парламентариев, проходящих в рамках 151-й Ассамблеи IPU в Женеве, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая от имени Группы по вопросам гендерного партнёрства IPU, членом которой она является, Севиль Микаилова подчеркнула, что основная цель Группы - содействовать равноправному участию мужчин и женщин как в деятельности IPU, так и в национальных парламентах.

"18 октября Группа провела своё первое заседание здесь, в Женеве. В соответствии с нашим мандатом мы начали с мониторинга участия женщин-депутатов на этой Ассамблее. По состоянию на 18 октября, женщины составляют 37,1% всех зарегистрированных делегатов. Этот показатель близок к результатам предыдущей Ассамблеи в Ташкенте и превышает средние значения последних пяти сессий. Это обнадёживающая тенденция, и мы надеемся, что эти цифры сохранятся до конца работы Ассамблеи", - отметила она.

Микаилова обратила внимание и на дисбалансы в составе делегаций:

"Наша конечная цель - гендерное равенство, но детали показывают, что предстоит ещё многое сделать. Из 125 делегаций, в каждой из которых как минимум два представителя, восемь полностью мужские и одна полностью женская. Это примерно соответствует ситуации, наблюдавшейся в Женеве год назад, но в целом эти показатели ниже, чем в прошлые годы. Кроме того, 11 делегаций состоят всего из одного участника, среди них - 9 мужчин и 2 женщины. Таким образом, ожидается, что 17 делегаций будут представлены исключительно мужчинами и 3 - только женщинами".

Группа также проанализировала делегации с так называемым "гендерным балансом", где не менее 40% составляют мужчины и не менее 40% - женщины.

"По сравнению с рекордным показателем - 49 сбалансированных делегаций на двух предыдущих Ассамблеях - сейчас их 40. Это означает, что мы можем и должны работать лучше. В каждом геополитическом блоке есть делегации с гендерным балансом - мы можем быть примером друг для друга", - подчеркнула депутат.

Севиль Микаилова также сообщила, что Группа приветствовала выход второго издания практического пособия для проведения гендерно ориентированных ассамблей, подготовленного International Gender Champions совместно с IPU и организацией Women at the Table.

"Это пособие содержит практические рекомендации по расширению участия женщин и созданию условий для продвижения гендерного равенства. В документе собраны передовые подходы, которые IPU последовательно продвигает в течение многих лет. Наша Группа гордится тем, что находится в авангарде этих инициатив. Мы призываем вас активно использовать это пособие и его лучшие практики", - сказала она.

В завершение она отметила, что Группа продолжит диалог с делегациями, в парламентах которых доля женщин менее 10%, чтобы предложить свою поддержку.

"Мы ценим взаимопомощь между коллегами и уверены, что, обмениваясь опытом, сможем приблизиться к цели гендерного равенства в принятии решений. Мы рассчитываем на вашу поддержку как в рамках IPU, так и на национальном уровне", - заключила Севиль Микаилова.

151-я Ассамблея Межпарламентского союза проходит в Женеве (Швейцария) с 19 по 23 октября 2025 года. В её работе участвуют все статутные органы организации, включая Руководящий совет, Постоянные комитеты, Комитеты по правам парламентариев и по вопросам Ближнего Востока, а также Форум женщин-парламентариев и Форум молодых депутатов.

Главная тема общей дискуссии Ассамблеи - "Соблюдение гуманитарных норм и поддержка гуманитарной деятельности в период кризисов". Участники обсудят актуальные вызовы, обменяются мнениями и разработают парламентские инициативы в этой сфере. Кроме того, будут приняты резолюции по чрезвычайной повестке дня и по теме, рассмотренной Постоянным комитетом по демократии и правам человека: "Признание и поддержка жертв незаконного международного усыновления и меры по предотвращению этой практики". Завершится Ассамблея принятием итогового документа по ключевой теме общей дискуссии.