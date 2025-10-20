В США самолет вернулcя в аэропорт из-за инцидента с запахом

В США самолет развернулся в воздухе на середине пути из-за неприятного запаха на борту.

Как передает Day.Az, об этом сообщает KUTV.

Нештатная ситуация произошла 18 октября на рейсе Delta Airlines из Лос-Анджелеса в Солт-Лейк-Сити. В тот момент на борту находились 189 пассажиров, два пилота и четыре бортпроводника.

По информации авиакомпании, запах возник из-за испорченного продукта питания, который взял в полет один из пассажиров, и не связан с едой и напитками на борту.

Экипаж оценил обстановку и решил вернуться в аэропорт вылета. Самолет приземлился без происшествий, а пассажиры вскоре продолжили путь к месту назначения. В Delta Airlines извинились перед пострадавшими клиентами за доставленные им неудобства.