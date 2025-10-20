Швеция начала строительство хранилища для ядерного топлива

В районе Сёдервикен, недалеко от АЭС Форсмарк, начинается строительство уникального подземного хранилища для отработанного ядерного топлива.

Как сообщает Day.Az, проект, стоимость которого оценивается в 12 млрд. крон (1,08 млрд. долларов), станет первым в мире объектом, рассчитанным на срок службы не менее 100 тыс. лет и способным выдержать будущие ледниковые периоды.

Проект реализуется компанией Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), занимающейся хранением и утилизацией ядерного топлива. Работы ведутся после 40 лет исследований, в ходе которых была создана технология KBS-3, ставшая мировым стандартом безопасного хранения ядерных отходов.

По словам директора по коммуникациям SKB Анны Порелиус, проект предусматривает не только инженерные, но и экологические меры - сохранение биологического разнообразия региона Сёдервикен. В частности, редкие виды амфибий и растений переселяются в новые биотопы, а строительные работы координируются с периодами гнездования птиц.

Для подготовки площадки расчищается лес, укрепляется грунт и герметизируются буровые скважины. Каменные массы поступают из соседнего хранилища радиоактивных отходов, действующего в Форсмарке с 1988 года.

Швеция реализует проект параллельно с Финляндией, которая уже внедряет аналогичную технологию.

Хранилище в Сёдервикене станет одним из самых амбициозных проектов в истории атомной энергетики - объектом, призванным обеспечить безопасность будущих поколений на протяжении сотен тысяч лет.