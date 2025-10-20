Марокканцы впервые в истории выиграли молодежный ЧМ по футболу

Молодежная сборная Марокко по футболу впервые в истории стала победителем чемпионата мира.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".

В финале, который прошел в ночь на понедельник, 20 октября, в Сантьяго (Чили), марокканцы встречались со сборной Аргентины. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу африканцев. В составе победителей дубль в первом тайме оформил форвард португальского "Фамаликана" Яссир Забири.

Аргентина - самая титулованная команда в истории молодежных ЧМ, на счету сборной шесть побед. Марокканцы никогда не побеждали на турнире, их лучшим результатом было четвертое место в 2005 году.