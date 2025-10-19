В Бразилии разбился автобус - много жертв
В Бразилии разбился автобус с 30 пассажирами.
Как передает Day.Az, об этом сообщает La Nación.
Газета уточняет, что ДТП произошло вечером 17 октября в штате Пернамбуку на северо-востоке страны. Водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и въехал в камни на обочине трассы. Ему удалось вернуться на дорогу, но после этого он врезался в песчаную насыпь и транспортное средство перевернулось. Несовместимые с жизнью травмы получили как минимум 17 пассажиров. У водителя легкие повреждения, тест на алкоголь дал отрицательный результат.
В отчете полиции говорится, что некоторые пассажиры вылетели из автобуса. Они могли быть не пристегнуты ремнями безопасности. Причины ДТП устанавливаются.
