https://news.day.az/world/1789214.html В ТРСК проходят выборы президента В Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) в воскресенье, 19 октября проходят выборы президента страны. Как сообщает Day.Az, 717 избирательных участков на севере острова открылись в 8.00 по местному времени.
В ТРСК проходят выборы президента
В Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) в воскресенье, 19 октября проходят выборы президента страны.
Как сообщает Day.Az, 717 избирательных участков на севере острова открылись в 8.00 по местному времени.
Правом голоса обладают 218 тыс. 313 граждан ТРСК, которым предстоит определить имя девятого главы государства среди семи кандидатов, в числе которых находится и действующий Президент Эрсин Татар.
Процесс голосования продолжится до 18.00.
В случае, если ни один кандидатов не получит большинства голосов, в следующее воскресенье, 26 октября пройдет второй тур голосования.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре