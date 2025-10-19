В ТРСК проходят выборы президента

В Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) в воскресенье, 19 октября проходят выборы президента страны.

Как сообщает Day.Az, 717 избирательных участков на севере острова открылись в 8.00 по местному времени.

Правом голоса обладают 218 тыс. 313 граждан ТРСК, которым предстоит определить имя девятого главы государства среди семи кандидатов, в числе которых находится и действующий Президент Эрсин Татар.

Процесс голосования продолжится до 18.00.

В случае, если ни один кандидатов не получит большинства голосов, в следующее воскресенье, 26 октября пройдет второй тур голосования.