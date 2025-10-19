https://news.day.az/world/1789302.html Израиль приостановил поступление гуманитарной помощи в сектор Газа На фоне обострения ситуации в секторе Газа Израиль временно приостановил допуск гуманитарной помощи в регион. Как сообщает Day.Az, об этом информировал портал Ynet. Согласно сообщению, такое решение было принято политическим руководством Израиля, и поставки гуманитарной помощи в Газу приостановлены "до следующего уведомления".
Израиль приостановил поступление гуманитарной помощи в сектор Газа
На фоне обострения ситуации в секторе Газа Израиль временно приостановил допуск гуманитарной помощи в регион.
Как сообщает Day.Az, об этом информировал портал Ynet.
Согласно сообщению, такое решение было принято политическим руководством Израиля, и поставки гуманитарной помощи в Газу приостановлены "до следующего уведомления".
Израиль объясняет этот шаг нарушением режима прекращения огня и возлагает ответственность на ХАМАС.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре