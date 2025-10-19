Израиль приостановил поступление гуманитарной помощи в сектор Газа

На фоне обострения ситуации в секторе Газа Израиль временно приостановил допуск гуманитарной помощи в регион.

Как сообщает Day.Az, об этом информировал портал Ynet.

Согласно сообщению, такое решение было принято политическим руководством Израиля, и поставки гуманитарной помощи в Газу приостановлены "до следующего уведомления".

Израиль объясняет этот шаг нарушением режима прекращения огня и возлагает ответственность на ХАМАС.