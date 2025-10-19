https://news.day.az/world/1789182.html Во Франции уточнили условия отбывания наказания Саркози Бывший президент Франции Николя Саркози проведет пятилетний тюремный срок в одиночной камере в парижской тюрьме Санте. Как передает Day.Az, условия отбывания наказания уточнил телеканал BFMTV.
Во Франции уточнили условия отбывания наказания Саркози
Бывший президент Франции Николя Саркози проведет пятилетний тюремный срок в одиночной камере в парижской тюрьме Санте.
Как передает Day.Az, условия отбывания наказания уточнил телеканал BFMTV.
По информации телеканала, для экс-главы государства подготовили одиночную камеру с минимальными удобствами, а контакты с другими заключенными будут исключены. Отмечается, что данные меры связаны с обеспечением безопасности Саркози.
