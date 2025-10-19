Во Франции уточнили условия отбывания наказания Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози проведет пятилетний тюремный срок в одиночной камере в парижской тюрьме Санте.

Как передает Day.Az, условия отбывания наказания уточнил телеканал BFMTV.

По информации телеканала, для экс-главы государства подготовили одиночную камеру с минимальными удобствами, а контакты с другими заключенными будут исключены. Отмечается, что данные меры связаны с обеспечением безопасности Саркози.