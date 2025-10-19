В Азербайджане стартует месячник «Чистый воздух»

В последнее время на автодорогах всё чаще встречаются транспортные средства, уровень вредных веществ в выхлопных газах которых превышает установленные нормы. По расчётам, около 88% загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на территории страны, приходится именно на автомобильные выбросы. Эксплуатация технически неисправных транспортных средств не только загрязняет воздух, но и способствует образованию пробок, а также становится причиной серьёзных дорожно-транспортных происшествий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с целью реализации профилактических мер Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики совместно с Министерством экологии и природных ресурсов объявляет месячник "Чистый воздух", который пройдет с 20 октября по 20 ноября 2025 года по всей республике.

В связи с этим водителям, а также физическим и юридическим лицам, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки, настоятельно рекомендуется следить за исправностью топливной системы используемых автомобилей.

Следует отметить, что эксплуатация и выпуск на дороги транспортных средств, выбросы которых содержат загрязняющие вещества сверх установленных норм, влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.