Турция поздравила Азербайджан

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Турции в "X".

"Поздравляем нашего союзника, братский Азербайджан, с 34-й годовщиной восстановления независимости!" - говорится в сообщении.