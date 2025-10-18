https://news.day.az/politics/1789084.html Турция поздравила Азербайджан Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Турции в "X". "Поздравляем нашего союзника, братский Азербайджан, с 34-й годовщиной восстановления независимости!" - говорится в сообщении.
Турция поздравила Азербайджан
Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Турции в "X".
"Поздравляем нашего союзника, братский Азербайджан, с 34-й годовщиной восстановления независимости!" - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре