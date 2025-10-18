В Сабирабаде утонул человек

На участке Верхнеширванского водоканала, проходящего по территории села Сурра Сабирабадского района, утонул человек.

Как передает Day.Azсо ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, к поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на водах ведомства.