https://news.day.az/society/1789114.html В Сабирабаде утонул человек На участке Верхнеширванского водоканала, проходящего по территории села Сурра Сабирабадского района, утонул человек. Как передает Day.Azсо ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, к поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на водах ведомства.
