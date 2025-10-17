В Баку столкнулись два автобуса - ВИДЕО
В Бинагадинском районе столицы, на Балаханском шоссе, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), столкнулись автобусы марок İVECO и SAZ.
На место происшествия были привлечены спасатели МЧС. В ходе оценки оперативной обстановки на месте установлено, что в результате столкновения автобусов марок İVECO и SAZ водитель автобуса İVECO оказался зажат в деформированном транспортном средстве.
Спасатели с помощью специального оборудования извлекли зажатого водителя - Валеха Сулейманова - и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.
