В Баку столкнулись два автобуса

В Бинагадинском районе столицы, на Балаханском шоссе, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), столкнулись автобусы марок İVECO и SAZ.

На место происшествия были привлечены спасатели МЧС. В ходе оценки оперативной обстановки на месте установлено, что в результате столкновения автобусов марок İVECO и SAZ водитель автобуса İVECO оказался зажат в деформированном транспортном средстве.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли зажатого водителя - Валеха Сулейманова - и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.