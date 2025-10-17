Сколько еще сохранится дождливая погода в Азербайджане?

Наблюдающиеся на территории страны осадки, по прогнозам, продолжатся до утра 18 октября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, количество выпавших осадков составило:

В Астаре - 15 мм, Губе - 13 мм, Закатале - 11 мм, Шабране - 10 мм, Огузе - 7 мм, в Ярдымлы, Ленкорани и Гусаре - по 5 мм, в Лерике - 4 мм, в Халтане, а также в Баку и на Апшеронском полуострове - по 2 мм, в Хачмазе, Габале, Хызы, Шеки (Кишчай), Кяльбаджаре, Лачине и Губадлы - до 1 мм.

В Сумгайыте, Шамкире, Хызы, Гусаре, Грызe и Лерике наблюдается туман, видимость местами снижается до 500 метров.