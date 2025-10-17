Новые правила управления мопедами введут в Азербайджане

Для управления мопедом потребуется водительское удостоверение, а сами мопеды подлежат государственной регистрации и учёту.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражён в законопроекте о внесении изменений в "Закон о дорожном движении", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, мопед - это двух- или трёхколёсное транспортное средство с электрическим двигателем (за исключением малых электрических транспортных средств) или двигателем рабочим объёмом не более 50 куб. см и максимальной конструктивной скоростью не более 50 км/ч.

Кроме положений статей 27, 29, 33, 34 и 37 этого закона, велосипеды с подвесным двигателем и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками приравниваются к мопедам.

Все механические транспортные средства и их прицепы, а также мопеды на территории Азербайджана подлежат государственной регистрации и учёту в порядке, установленном этим законом и нормативными актами соответствующего исполнительного органа.

Управление мопедом на дорогах Азербайджана будет осуществляться на основании водительского удостоверения категории "A1".

Велосипеды с подвесным двигателем и другие аналогичные транспортные средства (кроме мопедов) должны двигаться преимущественно по правой полосе дороги, соблюдая требования дорожных знаков и разметки.

Водителям таких транспортных средств запрещается буксировать другие подвесные велосипеды или аналогичные транспортные средства (кроме мопедов), за исключением случаев буксировки специально предназначенного прицепа.

Мопеды должны двигаться максимально правой стороной дороги, соблюдая требования дорожных знаков и разметки. На них распространяются требования пунктов I и IV статьи 37, подпункты 2-4 пункта V и пункт 2 раздела VI указанной статьи.

Запрещается перевозка грузов, выступающих более чем на 0,5 м по длине или ширине мопеда, или мотоцикла, либо мешающих управлению транспортным средством.

Проект закона был вынесен на голосование и принят в первом чтении.