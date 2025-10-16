В Азербайджане начался суд над лицами, обвиняемыми в шпионаже и госизмене
В Бакинском военном суде состоялось предварительное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Илькина Ганбарова, Вюсала Агаева, Турала Алиева и Мамеда Шарифова, обвиняемых в государственной измене в виде шпионажа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании под председательством судьи Билала Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемых.
Суд принял решение о передаче дела на рассмотрение.
Основное слушание назначено на 31 октября.
Отметим, Илькин Ганбаров и Вюсал Агаев, обвиняемые в государственной измене в виде шпионажа, оказывая помощь представителям иностранной разведки, были задержаны СГБ в результате проведённых мероприятий и привлечены к следствию.
В ходе продолжающихся мероприятий СГБ Турал Алиев был задержан на территории Хашимитского Королевства Иордания, а Мамед Шарифов - на территории Турецкой Республики. Оба доставлены в Азербайджан.
Им предъявлены обвинения по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (государственная измена).
