https://news.day.az/world/1788511.html В Армении продолжаются аресты священников С утра пораньше стало известно, что в Армении арестовали нескольких священнослужителей, задержанных накануне. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, силовики занялись Арагацотнской епархии армянской церкви. Глава епархии Мкртич Прошян получил 2 месяца ареста.
