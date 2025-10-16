В Армении продолжаются аресты священников

С утра пораньше стало известно, что в Армении арестовали нескольких священнослужителей, задержанных накануне.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, силовики занялись Арагацотнской епархии армянской церкви.

Глава епархии Мкртич Прошян получил 2 месяца ареста. Второй арестованный, настоятель одной из церквей Гарегин Арсенян, получил месяц ареста.

Обоих обвиняют в препятствовании осуществления избирательного права и принуждению священников участвовать в митингах против власти.