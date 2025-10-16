https://news.day.az/sport/1788561.html Юношеская лига УЕФА: определены судьи матча U-19 "Сабаха" с "Нантом" Стали известны судьи матча II квалификационного раунда Юношеской лиги УЕФА по футболу, в котором команда U-19 клуба "Сабах" сыграет во Франции с "Нантом". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первый матч этапа будет обслуживать судья ФИФА из Мальты Ишмаэль Барбара.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первый матч этапа будет обслуживать судья ФИФА из Мальты Ишмаэль Барбара.
Ему будут помогать соотечественники Люк Портелли и Дункан Спенс, а функции четвертого арбитра исполнит француз Реми Ландри.
Отметим, что первая встреча состоится 22 октября во Франции и начнется в 19:00 по бакинскому времени. Ответный матч пройдет 5 ноября в Баку.
