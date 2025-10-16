Юношеская лига УЕФА: определены судьи матча U-19 "Сабаха" с "Нантом"

Стали известны судьи матча II квалификационного раунда Юношеской лиги УЕФА по футболу, в котором команда U-19 клуба "Сабах" сыграет во Франции с "Нантом".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первый матч этапа будет обслуживать судья ФИФА из Мальты Ишмаэль Барбара.

Ему будут помогать соотечественники Люк Портелли и Дункан Спенс, а функции четвертого арбитра исполнит француз Реми Ландри.

Отметим, что первая встреча состоится 22 октября во Франции и начнется в 19:00 по бакинскому времени. Ответный матч пройдет 5 ноября в Баку.