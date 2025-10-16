https://news.day.az/politics/1788653.html Задержан начальник Центрального военного санатория минобороны Задержан начальник Центрального военного санатория министерства обороны майор Ильхам Хагвердиев. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Военной прокуратуре Азербайджана сообщили, что И.Хагвердиев обвиняется в коррупции.
Задержан начальник Центрального военного санатория минобороны
Задержан начальник Центрального военного санатория министерства обороны майор Ильхам Хагвердиев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Военной прокуратуре Азербайджана сообщили, что И.Хагвердиев обвиняется в коррупции.
"В Следственном управлении Военной прокуратуры в отношении его возбуждено уголовное дело по статье 311 УК АР (получение взятки). В настоящее время представление в его отношении рассматривается в суде", - отмечается в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре