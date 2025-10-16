Задержан начальник Центрального военного санатория минобороны

Задержан начальник Центрального военного санатория министерства обороны майор Ильхам Хагвердиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Военной прокуратуре Азербайджана сообщили, что И.Хагвердиев обвиняется в коррупции.

"В Следственном управлении Военной прокуратуры в отношении его возбуждено уголовное дело по статье 311 УК АР (получение взятки). В настоящее время представление в его отношении рассматривается в суде", - отмечается в сообщении.