Пожилая женщина упала под автобус

66-летняя женщина упала под автобус во Владивостоке (Россия).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, 66-летняя пенсионерка пыталась сесть в автобус, когда водитель начал движение.

На видео видно, что женщина пытается забраться в движущийся автобус, но попытка не удается, и она падает под колеса. Водитель автобуса сразу же подбегает, чтобы помочь.

По имеющейся информации, автобус проехал по руке женщины. Она была немедленно доставлена в больницу.