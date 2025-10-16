https://news.day.az/world/1788595.html Пожилая женщина упала под автобус - ВИДЕО 66-летняя женщина упала под автобус во Владивостоке (Россия). Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, 66-летняя пенсионерка пыталась сесть в автобус, когда водитель начал движение. На видео видно, что женщина пытается забраться в движущийся автобус, но попытка не удается, и она падает под колеса.
Пожилая женщина упала под автобус - ВИДЕО
66-летняя женщина упала под автобус во Владивостоке (Россия).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, 66-летняя пенсионерка пыталась сесть в автобус, когда водитель начал движение.
На видео видно, что женщина пытается забраться в движущийся автобус, но попытка не удается, и она падает под колеса. Водитель автобуса сразу же подбегает, чтобы помочь.
По имеющейся информации, автобус проехал по руке женщины. Она была немедленно доставлена в больницу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре