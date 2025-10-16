Вниманию часто совершающих переводы с карты на карту!

В наше время широкое использование банковских карт облегчает нашу повседневную жизнь и помогает удобно осуществлять финансовые операции. Мы все время от времени переводим деньги через карты на различные суммы. Однако многие из нас не задумывались о том, как эти операции влияют на налоговые обязательства.

Особенно это касается лиц, которые регулярно осуществляют или получают крупные переводы через карту - могут ли такие операции повлечь за собой налоги или штрафы?

Как сообщает Day.Az, юрист Экрем Гасанов заявил Bizim.Media, что фактически лица, регулярно совершающие крупные переводы или получающие их, должны декларировать свои доходы.

"В 2005 году был принят закон, согласно которому чиновники и члены их семей обязаны подавать налоговую декларацию. До сих пор этот закон не применяется. Если он не применяется к чиновникам, почему он должен применяться к обычным гражданам? Когда у граждан спрашивают источник переведенных денег, они могут назвать любую причину.

Например, можно сказать, что был долг, и я возвращал его частями. Или, что деньги мне достались по наследству от деда или бабушки. В Азербайджане нет требований указывать источник дохода или подавать декларацию о доходах и расходах. Интересоваться этим можно, но гражданин может привести любые причины".

Для сравнения отметим, что в Европе и США крупные или регулярные переводы автоматически попадают под контроль. Если источник дохода неизвестен или не задекларирован, это может вызвать налоговую и финансовую проверку. Например, в США при переводе наличных на сумму 10 000 долларов и более банки и финансовые учреждения обязаны сообщить о транзакции в Financial Crimes Enforcement Network (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями).

Банки передают информацию о подозрительных операциях в соответствующие органы через отчет под названием "Suspicious Activity Report" (Отчёт о подозрительной деятельности).