Изменится ли трасса Гран-при Азербайджана Формулы 1 до 2030 года?

Во время проведения Гран-при Азербайджана Формулы 1 стало известно о продлении контракта на проведение "королевских гонок" в Баку до 2030 года. Однако ничего не сообщалось о том, могут ли произойти какие-либо изменения в самой гоночной трассе и затронет ли она другие улицы столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ранее этот вопрос периодически поднимался в СМИ, когда появлялась информация о продлении соглашения между азербайджанской стороной и руководством Формулы 1. Более того, в определенный период активно обсуждалась возможность проведения в Баку ночного Гран-при Азербайджана.

В Операционной компании Baku City Circuit в беседе с İdman.Biz сообщили, что конфигурация бакинской городской трассы останется неизменной в течение всего срока действия контракта.

Как известно, Гран-при Азербайджана 2026 года запланирован на 25-27 сентября. Изменятся ли в будущем даты проведения "королевских гонок", пока не сообщается.

Напомним, в этом году победителем бакинского этапа Формулы 1 стал четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен. Он стал вторым пилотом, которому удалось дважды выиграть Гран-при Азербайджана. Впервые он сделал это в 2022 году. Ранее подобного достижения добился мексиканский гонщик Серхио Перес.