Кто поджег з*дницу Толе Кузичеву?

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о спонтанном самовозгорании на Первом канале - Кузичев не выдержал саммита.

Day.Az представляет публикацию:

Вчера вечером на Первом канале произошел сильнейший пожар. Горела *опа одного из основных пропагандистов Эрнста, Анатолия Кузичева.

Он и его соведущая Лосева естественно обсуждали саммит по Газе. Саммит, завершивший войну, где были все влиятельные мировые лидеры - а России, разумеется, не было, что, собственно и заставило ведущих тушить собственные пятые точки с самого начала эфира.

Особенно Кузичева взбесил список приглашенных. Аж рожа скривилась, пока читал.

Ну так Толя, на саммиты зовут тех, кто реально влияет на процессы, а не тех, кто по вечерам орет из телевизора. Мир решает - а ваше дело комментировать.

Так что с тобой, Толя? Кто тебе горящую палку вставил? Чего горит-то одно место?

Что ваших не позвали? Что пришли к решению еще одного конфликта? Что во вранье ваше никто давно не верит, даже те алешки, которых вы в эфир позвали? Что есть политики, которые за две недели могут порешать вопросы в Европе, Азии, Африке и СНГ одновременно - И ЭТО НЕ ВАШИ?