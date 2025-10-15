Трамп посмертно наградил Кирка

Президент США Дональд Трамп посмертно наградил своего соратника, консервативного активиста Чарли Кирка президентской медалью.

Как передает Day.Az, об этом стало известно из трансляции мероприятия из Белого дома Forbes Breaking News.

Президентскую медаль Свободы из рук Трампа получила вдова активиста Эрика Кирк.

Ранее американский лидер говорил, что подумает над тем, чтобы назвать в честь Кирка небольшую локацию в Белом доме.

Кирк погиб 10 сентября в результате покушения, совершенного в момент его выступления в Университете штата Юта. Он сыграл ключевую роль в победе Трампа на президентских выборах 2024 года.

Подозреваемому Тайлеру Робинсону 16 сентября предъявили официальные обвинения в тяжком убийстве, умышленном или сознательном причинении смерти Кирку при обстоятельствах, создающих значительный риск смерти для других. На следующий день он впервые предстал перед судом по видеосвязи и заговорил всего один раз - когда его попросили представиться.