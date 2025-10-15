https://news.day.az/society/1788280.html В Шуше построят десятки новых зданий К началу 2027 года в Шуше планируется строительство и ввод в эксплуатацию 45 зданий. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам сообщил специальный представитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов.
В Шуше построят десятки новых зданий
К началу 2027 года в Шуше планируется строительство и ввод в эксплуатацию 45 зданий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам сообщил специальный представитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов.
По его словам, в новых зданиях будет сдано более 800 квартир, куда смогут заселиться около 3 тысяч человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре