В Шуше построят десятки новых зданий

К началу 2027 года в Шуше планируется строительство и ввод в эксплуатацию 45 зданий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам сообщил специальный представитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов.

По его словам, в новых зданиях будет сдано более 800 квартир, куда смогут заселиться около 3 тысяч человек.