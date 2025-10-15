https://news.day.az/azerinews/1788300.html Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və Braziliya arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişi təsdiqləyib Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Braziliya Federativ Respublikası Hökuməti asında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə Fərman imzalayıb.
Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Braziliya Federativ Respublikası Hökuməti asında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə Fərman imzalayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Fərmana əsasən, 2025-ci il sentyabrın 1-də Brazilia şəhərində imzalanmış saziş qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməldir.
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Braziliya Federativ Respublikası Hökumətinə bildiriş göndəməlidir.
