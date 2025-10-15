В Товузе поезд сбил насмерть пешехода

В Товузе поезд сбил насмерть пешехода.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке железнодорожной линии Баку-Беюк-Кесик.

К месту происшествия привлечены сотрудники полиции и прокуратуры, по факту проводится расследование.

Устанавливается личность погибшего.