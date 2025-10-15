Почему поезда метро порой стоят в тоннеле?

На движение поездов в метро чаще всего влияют вмешательства в двери составов и пересечение ограничительной линии.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Trend начальник отдела по связям с общественностью "Бакинского метрополитена" Бахтияр Мамедов.

Представитель метрополитена отметил, что Красная и Зеленая линии пересекаются на станции "28 Мая". Поэтому задержка в одном направлении влияет на движение поездов по обеим линиям и вызывает остановки:

"В результате система автоматически не позволяет поездам входить в зону безопасности. В таких случаях поезда, следующие сзади, вынуждены останавливаться на станциях и в тоннелях и ожидать".

Мамедов подчеркнул, что для уменьшения влияния на обе линии применяются возможные дополнительные регулировки движения поездов по маршрутам "Ичери Шехер" и "Дярнягюль".

"Просим пассажиров не создавать препятствий для регулярного движения поездов, что особенно важно при сокращении интервала. Нарушения приводят к справедливому недовольству пассажиров", - добавил Мамедов.