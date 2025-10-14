Национальное собрание Франции проголосует по вопросу о доверии правительству

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции утром 16 октября вынесет на голосование две резолюции о доверии правительству, предложенные оппозиционными партиями.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Заседание, на котором будут рассматриваться эти резолюции, запланировано на 9.00 по местному времени.

13 октября левая партия "Непокоренная Франция" и правые из "Национального объединения" подали в Национальное собрание два проекта резолюции о недоверии правительству. Для того чтобы они привели к отставке нынешнего кабмина, необходимо собрать 289 голосов депутатов. Согласно подсчетам СМИ, на данный момент насчитывается 265 депутатов, которые намерены проголосовать против доверия правительству, им не хватает 24 голоса для получения большинства.

Ключевую роль в этом вопросе могут сыграть депутаты Социалистической партии, лидер которой Оливье Фор обещал поддержать вотум недоверия, если правительство не приостановит или не отменит пенсионную реформу. По информации BFMTV, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сейчас рассматривает возможность частичной приостановки реформы за счет отказа от увеличения минимального возраста выхода на пенсию до 2027 года. Поэтому левые ждут выступления премьера в Национальном собрании, которое запланировано на 15.00 по местному времени 14 октября. Однако против отмены реформы выступают некоторые депутаты правой партии "Республиканцы", которые в случае такого шага могут выступить против правительства.

12 октября Лекорню сформировал новое правительство республики. Предыдущий кабмин, также возглавляемый Лекорню, продержался меньше суток после обнародования списка министров, став самым недолговечным в истории страны.-0-