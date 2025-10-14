https://news.day.az/society/1788122.html По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов - ФОТО С целью удовлетворения растущего спроса пассажиров ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) планирует запустить дополнительные рейсы по направлению Баку-Агстафа на 18 октября и по направлению Агстафа-Баку на 19 октября. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данную информацию распространило ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов - ФОТО
С целью удовлетворения растущего спроса пассажиров ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) планирует запустить дополнительные рейсы по направлению Баку-Агстафа на 18 октября и по направлению Агстафа-Баку на 19 октября.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данную информацию распространило ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Отмечается, что в течение недели можно также воспользоваться дополнительными рейсами по маршруту Баку-Агстафа-Баку и ежедневным рейсом Баку-Газах-Баку, которые действуют с 29 сентября.
Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или через приложение "ADY Mobile".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре