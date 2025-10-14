По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов

С целью удовлетворения растущего спроса пассажиров ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) планирует запустить дополнительные рейсы по направлению Баку-Агстафа на 18 октября и по направлению Агстафа-Баку на 19 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данную информацию распространило ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что в течение недели можно также воспользоваться дополнительными рейсами по маршруту Баку-Агстафа-Баку и ежедневным рейсом Баку-Газах-Баку, которые действуют с 29 сентября.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или через приложение "ADY Mobile".