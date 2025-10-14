В Баку установлен лимит на количество такси
Кабинет министров Азербайджана принял постановление "О внедрении ограничений на количество дополнений к разрешениям на перевозку пассажиров легковыми такси".
Как сообщает Day.Az, согласно постановлению, максимальное количество дополнений к разрешениям на осуществление пассажирских перевозок легковыми такси в административных границах Баку установлено на уровне 25 000.
Дополнения к разрешениям на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковыми такси будут выдаваться в соответствии с Кодексом о конкуренции Азербайджанской Республики, законами "О лицензиях и разрешениях" и "Об автомобильном транспорте", а также с учётом очередности подачи обращений.
Министерство цифрового развития и транспорта поручено ежегодно до 1 августа представлять Кабинету министров предложения по лимиту количества дополнений к разрешениям на таксомоторные перевозки в пределах административной территории Баку.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2025 года, и будет действовать до даты установления нового лимита.
