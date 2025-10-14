Xiaomi анонсировала выпуск нового воздухоочистителя Mijia Air

Китайский технологический гигант Xiaomi анонсировал выпуск нового мощного воздухоочистителя Mijia Air Purifier 6 Dual-Core Formaldehyde Removal на внутреннем рынке. Устройство ориентировано на владельцев новых или недавно отремонтированных помещений, где высока концентрация летучих органических соединений (ЛОС) и формальдегида.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GizmoChina.

Ключевая особенность Mijia Air Purifier 6 Dual-Core - его направленность на удаление формальдегида, который часто выделяется новой мебелью и строительными материалами.

Xiaomi заявляет о высоком показателе CADR (скорость подачи чистого воздуха) для формальдегида - 700 метров кубических/ч, а для твердых частиц (PM) - 949 метров кубических/ч. Эти характеристики позволяют очистителю эффективно обслуживать помещения площадью от 56 до 96 квадратных метров.

Для достижения максимальной эффективности устройство использует семислойную композитную структуру фильтра:

Первичный пылевой фильтр;

Антибактериальное покрытие;

Слой высокой плотности для формальдегида;

Нано-фильтрационный слой;

Слой активированного угля;

Специальный композитный слой для расщепления формальдегида;

Модуль ультрафиолетовой стерилизации.

Очиститель оснащен шестью сенсорами, отслеживающими концентрацию частиц PM1, PM2.5, общую запыленность, уровень формальдегида, а также температуру и влажность. Эти данные выводятся на ЖК-дисплей в виде графиков и показателей в реальном времени.

Устройство интегрировано в экосистему HyperOS и управляется через приложение Mijia, обеспечивая удаленный контроль. Поддерживаются голосовые команды через ассистента Xiao Ai. В ночном режиме уровень шума снижается до 31,6 дБ (А).

В Китае предзаказ на устройство уже открыт по цене 2 600 юаней.