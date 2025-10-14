Автор «Игры престолов» дал редкий комментарий о продолжении

Автор культовой саги "Песни льда и пламени", которая легла в основу сериала "Игра престолов", Джордж Р.Р. Мартин ответил на вопрос о том, когда появится продолжение шоу, ставшего одним из самых популярных в истории.

Как передает Day.Az, его слова передает Entertainment Weekly.

Во время фестиваля "Comic Con" в Нью-Йорке Мартина спросили, когда фанатам стоит ждать новых книг и сериалов в этой вселенной. В частности, речь шла о произведении "Ветра зимы", которую автор создает с 2014 года.

"У меня всегда были проблемы с дедлайнами. Но я не чувствую себя счастливым, когда нарушаю контракты, пропускаю сроки и все в таком духе", - заявил Джордж.

Писатель добавил, что интерес телеканалов и студий к его творчеству раздражает поклонников книг, поэтому те продолжают спрашивать его о "Ветрах зимы".