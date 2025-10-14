https://news.day.az/tourism/1788082.html Штормовая волна смыла туристов на пляже - ВИДЕО Штормовая волна смыла туристов на пляже Рейнисфьяра в Исландии. Инцидент произошёл на фоне сильного шторма, когда внезапно поднявшаяся волна накрыла людей, находившихся слишком близко к воде, передает Day.Az. Известно, что пляж Рейнисфьяра славится своими опасными волнами и мощными подводными течениями.
Инцидент произошёл на фоне сильного шторма, когда внезапно поднявшаяся волна накрыла людей, находившихся слишком близко к воде, передает Day.Az.
Известно, что пляж Рейнисфьяра славится своими опасными волнами и мощными подводными течениями.
Власти вновь напоминают о важности соблюдения мер предосторожности при посещении побережья.
