Штормовая волна смыла туристов на пляже

Штормовая волна смыла туристов на пляже Рейнисфьяра в Исландии.

Инцидент произошёл на фоне сильного шторма, когда внезапно поднявшаяся волна накрыла людей, находившихся слишком близко к воде, передает Day.Az.

Известно, что пляж Рейнисфьяра славится своими опасными волнами и мощными подводными течениями.

Власти вновь напоминают о важности соблюдения мер предосторожности при посещении побережья.